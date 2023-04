Ciclismo | Giro Paesi Baschi Colpo doppio del danese Vingegaard

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ciclismo Risultati e classifica Giro dei Paesi Baschi 2023: vince Vingegaard davanti a Landa, 8° Bagioli - UmbriaSocial : Ciclismo, a Gualdo Tadino la partenza della tappa del Giro-E - Eurosport_IT : Jonas Vingegaard non ha rivali ad Amasa-Villabona ???????? #EurosportCICLISMO | #Itzulia2023 | #Vingegaard - gianpaolomartel : @LucioMM1 di ciclismo non parlano che son tutte le classiche del nord che è così... - umbertopm1 : RT @FilippoColaioc2: 'Dalla Slovenia è venuto a insegnare ciclismo nella patria delle due ruote, a casa loro, nel giardino privato di Mathi… -

Jonas Vingegaard ha vinto la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Errenteria - Villabona di 153,9 chilometri con arrivo in salita. Il 26enne corridore danese della Jumbo - Visma, trionfatore nell'ultimo Tour da France, ha anticipato gli spagnoli Mikel Landa e Enric Mas. Si è chiusa l'edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra il Giro delle Fiandre e Parigi - Roubaix. È una classica corsa per velocisti e, infatti, è stato il belga Jasper Philipsen a prendersi il successo, bruciando in volata Sam Welsford e Mark Cavendish.

Ciclismo: ufficializzate le date del Giro D'Italia Donne. Si corre in cinque regioni OA Sport

Un viaggio in bicicletta che sarà affrontato fisicamente dal ciclista non professionista Gianluca Santacatterina ... A questo link i dettagli di tutte le tappe del suo viaggio: Giro d'Italia Maggio ...Le emozioni del ciclismo in Garfagnana, però, non finiscono qui. Sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia, infatti, ci sarà il Giro E – sponsorizzato quest’anno Enel X Way – ad illuminare le ...