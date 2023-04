‘Cicatrice su tela’ | l’angelo giustiziere della Siria semina terrore Ma l’amore lenisce ogni ferita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In difesa dei bambini. Potrebbe essere il sottotitolo del romanzo di Asmae Dachan, scrittrice e giornalista italo-na, Cicatrice su tela, pubblicato da Castelvecchi Editore. A proteggere l’infanzia, abusata e sequestrata per anni, è unno. Edward, nome occidentalizzato di un uomo misterioso, è ilvenuto da Aleppo, in. Fuggito durante la guerra, dopo un tenebroso passato speso al servizio di quell’apparato parastatale che ha depredato le ricchezze del paese, approda a Firenze grazie all’amicizia con un compratore d’arte, Tiziano – anche questi con un passato oscuro alle spalle. Il loro sodalizio è firmato con il sangue delle loro vittime: tutte carnefici di bambini innocenti. Cercano giustizia, una giustizia universale, in nome di un dolore comune e differente per le modalità in cui ne sono ...