“Ci sono anche loro” Bomba all’Isola dei Famosi 2023 | i 2 nuovi concorrenti | la storica coppia

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo una edizione tanto turbolenta e discussa come quella del concluso GF Vip 7 di Alfonso Signorini, la conduttrice de L’isola deidovrà stare molto attenta. Ilary Blasi sa bene le volontà del marito della sua amica Silvia Toffanin Pier Silvio Berlusconi e dovrà rigare dritto. Qualcuno si è aggiunto al cast. In questi giorni sembra essere cambiato tutto per quanto riguarda L’isola deidi Ilary Blasi. Il debutto del nuovo avventuroso capitolo hondureno è previsto il 17 aprile. Alvin è stato confermato come inviato, come Vladimir Luxuria nei panni di opinionista. Al posto di Nicola Savino, Enrico Papi. Ma il cast? Isola dei, duesuperIn totale, sembra che le puntate de L’isola dei ...