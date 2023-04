“Chiedimi scusa”. Oriana Marzoli, scenata a Daniele Dal Moro dopo il GF Vip 7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo il GF Vip 7. I fan li chiamano gli ‘Oriele’ e ora che il reality show è finito (lei si è classificata seconda, dietro alla vincitrice Nikita Pelizon) si godono questi giorni insieme lontani dalle telecamere. Fino a un certo punto però, perché la coppia nata all’interno della Casa si è riunita con alcuni utenti in una room su Twitter. Ai follower i due hanno rivelato le prime confidenze che si sono scambiati una volta terminato il GF Vip 7 ma anche della gelosia di Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro. Del resto l’influencer non ha mai negato di essere molto gelosa… Leggi anche: “Ascoltatemi bene”. GF Vip 7, valanga Nicole Murgia: parla di Oriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)Dalil GF Vip 7. I fan li chiamano gli ‘Oriele’ e ora che il reality show è finito (lei si è classificata seconda, dietro alla vincitrice Nikita Pelizon) si godono questi giorni insieme lontani dalle telecamere. Fino a un certo punto però, perché la coppia nata all’interno della Casa si è riunita con alcuni utenti in una room su Twitter. Ai follower i due hanno rivelato le prime confidenze che si sono scambiati una volta terminato il GF Vip 7 ma anche della gelosia dinei confronti diDal. Del resto l’influencer non ha mai negato di essere molto gelosa… Leggi anche: “Ascoltatemi bene”. GF Vip 7, valanga Nicole Murgia: parla di...

Oriana Marzoli, scenata di gelosia a Daniele: c'entra la Murgia... Chiedimi scusa davanti a tutti'. Alla fine, il ragazzo ha ceduto: 'Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me'. Di seguito ... 'Grande Fratello Vip', Luca Onestini e Oriana Marzoli litigano per Nikita Pelizon Il chiarimento tra Luca e Oriana Luca va subito dritto al discorso: 'Chiedimi scusa per come mi stai trattando ultimamente'. E Oriana replica: 'Tu Luca spesso non hai voglia di discutere di certi ... "Grande Fratello Vip", Luca Onestini e Oriana Marzoli litigano per Nikita Pelizon Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', dubbi sul ritrovato rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon Il chiarimento tra Luca e Oriana Luca va subito dritto al discorso: 'Chiedimi scusa per come mi stai trattando ultimamente'. E Oriana replica: 'Tu Luca spesso non hai voglia di discutere di certi argomenti e ho notato da parte tua un po' di insofferenza e di ritrosia ... davanti a tutti'. Alla fine, il ragazzo ha ceduto: 'Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me'. Di seguito ...Il chiarimento tra Luca e Oriana Luca va subito dritto al discorso: 'per come mi stai trattando ultimamente'. E Oriana replica: 'Tu Luca spesso non hai voglia di discutere di certi ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', dubbi sul ritrovato rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon Il chiarimento tra Luca e Oriana Luca va subito dritto al discorso: 'per come mi stai trattando ultimamente'. E Oriana replica: 'Tu Luca spesso non hai voglia di discutere di certi argomenti e ho notato da parte tua un po' di insofferenza e di ritrosia ... Oriana Marzoli gelosa di Daniele Dal Moro, la scenata: Perché la ... Fanpage.it