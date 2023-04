Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, coppia fashion per le strade di Roma (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 16 novembre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori di Thiago. Da allora il mondo dell’influencer e del calciatore ruota intorno al loro bimbo, circondato costantemente anche dall’affetto di parenti e amici. I due però cercano di ritagliarsi anche un po’ di tempo di coppia e sono stata paparazzati a spasso per il centro di Roma, durante una Romantica passeggiata. Come prevedibile, Chiara e Mattia sfoggiavano due look super cool. L’amicizia con gli Immobile Ciro, Jessica e ChiaraQualche settimana fa Chiara Nasti era stata pizzicata in giro per la Capitale insieme a Ciro Immobile e Jessica Melena. I tre si erano distinti per i loro look colarati e costosi. Immobile e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 16 novembresono diventati genitori di Thiago. Da allora il mondo dell’influencer e del calciatore ruota intorno al loro bimbo, circondato costantemente anche dall’affetto di parenti e amici. I due però cercano di ritagliarsi anche un po’ di tempo die sono stata paparazzati a spasso per il centro di, durante unantica passeggiata. Come prevedibile,sfoggiavano due look super cool. L’amicizia con gli Immobile Ciro, Jessica eQualche settimana faera stata pizzicata in giro per la Capitale insieme a Ciro Immobile e Jessica Melena. I tre si erano distinti per i loro look colarati e costosi. Immobile e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lawxd96 : @occupoiltempo Invidia si chiama ! Chiara Nasti troia vera - Giampaolesimo : @frantasmino Marco Nasti > Angela e Chiara, chi dice il contrario non capisce un cazzo Brescianini invece ha capit… - liidsss : Nel posto dove lavoro nel fine settimana oggi è passata Chiara Nasti e giuro, non me l’aspettavo, ma è davvero gent… - criss9924 : @asrmyheart Angela Nasti la sorella di Chiara - DonnaGlamour : Chiara Nasti, bufera dopo una “battuta” sui vaccini: cosa ha detto -