Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, coppia fashion per le strade di Roma (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 16 novembre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori di Thiago . Da allora il mondo dell'influencer e del calciatore ruota intorno al loro bimbo, circondato costantemente anche dall'... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 16 novembresono diventati genitori di Thiago . Da allora il mondo dell'influencer e del calciatore ruota intorno al loro bimbo, circondato costantemente anche dall'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lawxd96 : @occupoiltempo Invidia si chiama ! Chiara Nasti troia vera - Giampaolesimo : @frantasmino Marco Nasti > Angela e Chiara, chi dice il contrario non capisce un cazzo Brescianini invece ha capit… - liidsss : Nel posto dove lavoro nel fine settimana oggi è passata Chiara Nasti e giuro, non me l’aspettavo, ma è davvero gent… - criss9924 : @asrmyheart Angela Nasti la sorella di Chiara - DonnaGlamour : Chiara Nasti, bufera dopo una “battuta” sui vaccini: cosa ha detto -