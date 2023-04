Chiama la mamma in bilico sul ponte: “Mi butto”. Ragazza salvata da un carabiniere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era salita sul ponte Meier ad Alessandria per farla finita. Da lì aveva fatto una videoChiamata alla mamma che vedendola seduta in precario equilibrio sul parapetto ha dato l’allarme. Era da poco passata la mezzanotte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la richiesta di intervento della mamma terrorizzata. Sul posto sono così arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile che, con rapidità e cautela, si sono avvicinati alla giovane seduta su una delle travi del ponte con le gambe nel vuoto. La Ragazza con lo sguardo perso nel vuoto non si è accorta di nulla fino a quando uno dei carabinieri è sceso sulla trave scavalcando la balaustra. Nonostante l’atteggiamento rassicurante dell’uomo, però, la giovane gli ha imposto di non avvicinarsi minacciando di lanciarsi nel vuoto, finendo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era salita sulMeier ad Alessandria per farla finita. Da lì aveva fatto una videota allache vedendola seduta in precario equilibrio sul parapetto ha dato l’allarme. Era da poco passata la mezzanotte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la richiesta di intervento dellaterrorizzata. Sul posto sono così arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile che, con rapidità e cautela, si sono avvicinati alla giovane seduta su una delle travi delcon le gambe nel vuoto. Lacon lo sguardo perso nel vuoto non si è accorta di nulla fino a quando uno dei carabinieri è sceso sulla trave scavalcando la balaustra. Nonostante l’atteggiamento rassicurante dell’uomo, però, la giovane gli ha imposto di non avvicinarsi minacciando di lanciarsi nel vuoto, finendo ...

