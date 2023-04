Chi l'ha visto?: le anticipazioni e i casi di questa sera 5 aprile, su Rai 3 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stasera su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto?, il programma si occuperà degli accumulatori seriali Stasera su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, dopo il caso di Raffaele Lioce, si occuperà degli accumulatori seriali. Federica Sciarelli, inoltre, aprirà una finestra sul caso di Valter, professore in pensione scomparso. Accumulatori seriali Accumulatori seriali: una realtà con cui non si fanno i conti. Dopo la storia di Raffaele Lioce, trovato morto tra le cose che aveva accumulato, in tanti si sono fatti avanti: chi chiede aiuto anche per il proprio palazzo, chi chiede aiuto per sé stesso non riuscendo a gettare la roba che ha invaso la propria casa. Una realtà più … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stasu Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha?, il programma si occuperà degli accumulatori seriali Stasu Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che, dopo il caso di Raffaele Lioce, si occuperà degli accumulatori seriali. Federica Sciarelli, inoltre, aprirà una finestra sul caso di Valter, professore in pensione scomparso. Accumulatori seriali Accumulatori seriali: una realtà con cui non si fanno i conti. Dopo la storia di Raffaele Lioce, trovato morto tra le cose che aveva accumulato, in tanti si sono fatti avanti: chi chiede aiuto anche per il proprio palazzo, chi chiede aiuto per sé stesso non riuscendo a gettare la roba che ha invaso la propria casa. Una realtà più …

