Chi l'ha visto, anticipazioni del 5 aprile: Federica Sciarelli sconvolge il suo pubblico (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mercoledì 5 aprile va in onda una nuova puntata di 'Chi l'ha visto?': le anticipazioni del programma di Federica Sciarelli sconvolgono il pubblico. L'idea di dedicare uno spazio del palinsesto serale ad un servizio pubblico importante come la ricerca delle persone scomparse è stata un'idea vincente da parte della Rai. Il programma adibito a questo scopo lo conoscono tutti – Chi l'ha visto? – ed ormai da oltre tre decenni è un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Tutte le tematiche trattate nella prossima puntata di Chi l'ha visto? – Ansa Foto – Grantennistoscana.itTra gli spettatori di questo programma c'è chi è semplicemente interessato a capire quali sono le dinamiche ...

