"Chi ho incontrato, come mi ha cambiato la vita": confessione-vip su Maria De Filippi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Addio Amici, Pierdavide Carone si butta in politica. Dopo aver partecipato al talent di Maria De Filippi ed essere salito sul palco di Sanremo insieme a Lucio Dalla, il 34enne ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Palagianello (Taranto). "La scelta è nata da un messaggio di Vito Vetrano, candidato sindaco per la lista 'Palagianello bene comune'. Io e lui - spiega al Corriere della Sera - abbiamo un rapporto speciale, che va anche al di là dell'amicizia. È un fratello per me. Abbiamo cominciato insieme a suonare: era lui il cantante degli Indian Stream, il gruppo con cui ho esordito quando ero ragazzo. Poi io ho preso il suo posto: il centro del palco. E lui ha tirato fuori un animo che ha sempre avuto, quello politico". Difficile però dimenticare il passato. Soprattutto il suo esordio, Amici appunto: "È stato uno ...

