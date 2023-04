Chi era Marco Bergamo, il Mostro di Bolzano che odiava le donne (Di mercoledì 5 aprile 2023) Marco Bergamo era il serial killer noto con l’appellativo di Mostro di Bolzano, che tra il 1985 e il 1992 uccise cinque donne, tra le quali tre prostitute. Bergamo, nato a Bolzano l’8 agosto 1966, ebbe un’infanzia segnata da problemi di salute mentale e fisica, e già da ragazzo era conosciuto per le sue strane manie sessuali. Poco prima di essere arrestato, nell’agosto del 1992, l’assassino fu operato per un cancro ad un testicolo (elemento che avrà una sua importanza nel contesto del suo ultimo delitto). Bergamo è morto il 17 ottobre 2017 nel carcere di Bollate dove stava scontando la sua condanna a quattro ergastoli e trent’anni di reclusione. Suo padre Renato si suicidò nel 1994, e sua madre Maria aveva tentato di fare lo stesso. Sin da ragazzo ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 5 aprile 2023)era il serial killer noto con l’appellativo didi, che tra il 1985 e il 1992 uccise cinque, tra le quali tre prostitute., nato al’8 agosto 1966, ebbe un’infanzia segnata da problemi di salute mentale e fisica, e già da ragazzo era conosciuto per le sue strane manie sessuali. Poco prima di essere arrestato, nell’agosto del 1992, l’assassino fu operato per un cancro ad un testicolo (elemento che avrà una sua importanza nel contesto del suo ultimo delitto).è morto il 17 ottobre 2017 nel carcere di Bollate dove stava scontando la sua condanna a quattro ergastoli e trent’anni di reclusione. Suo padre Renato si suicidò nel 1994, e sua madre Maria aveva tentato di fare lo stesso. Sin da ragazzo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A chi mi chiede un parere sul Consiglio di Stato: vale quel che disse Fantozzi sulla Corazzata Potemkin. Il ricorso… - fanpage : Mentre lui era avvolto dalle fiamme, chiedendo aiuto, qualcuno ha pensato che fosse meglio filmarlo. Sono stati cel… - AndreaDianetti : Chi glielo spiega che l’80% delle volte era il fidanzato che si lamentava per primo di lei? #GFvip - natyggutierrez : RT @Novella_2000: Incorvassi, festa a tema anni '70 per la fine del GF Vip: chi c'era (e chi no) al party #incorvassi #gfvip - GiuliaPinna17 : @phosphora14 @LuliaM22 La mia era solo una constatazione. Poi non è che me ne freghi chi ha smesso di seguire chi.… -