Chi è Roberta Termali, la seconda e ex moglie di Walter Zenga: “Mi ha tradito con Hoara” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roberta Termali è l’ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea Zenga, ex concorrente del GF Vip. Classe 1964, originaria di Milano, è stata una conduttrice molto conosciuta negli anni Ottanta e Novanta e una giornalista televisiva. Bionda e sempre sorridente, oggi è particolarmente seguita su Instagram dove racconta la sua vita insieme al compagno e ai figli. Appassionata di sport, nel corso della sua carriera Roberta Termali si è occupata inizialmente di ippica, per poi passare al calcio. Ha condotto A tutto Campo, inoltre ha lavorato con Fabio Fazio, Walter Zenga e Aldo Biscardi. Con quest’ultimo nel 1995 ha guidato Il processo di Biscardi, infine ha affiancato Maurizio Mosca in L’appello del martedì e Giorgio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)è l’exdie mamma di Andrea, ex concorrente del GF Vip. Classe 1964, originaria di Milano, è stata una conduttrice molto conosciuta negli anni Ottanta e Novanta e una giornalista televisiva. Bionda e sempre sorridente, oggi è particolarmente seguita su Instagram dove racconta la sua vita insieme al compagno e ai figli. Appassionata di sport, nel corso della sua carrierasi è occupata inizialmente di ippica, per poi passare al calcio. Ha condotto A tutto Campo, inoltre ha lavorato con Fabio Fazio,e Aldo Biscardi. Con quest’ultimo nel 1995 ha guidato Il processo di Biscardi, infine ha affiancato Maurizio Mosca in L’appello del martedì e Giorgio ...

