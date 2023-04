Chi è Maria Chiara Milano Vieusseux, la moglie di Matteo Bassetti ospite a Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 5 aprile 2023) ? Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Si è diplomata al Liceo Scientifico Champagnat e laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. Ora è titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Il primo incontro con l’infettivologo è avvenuto nel 2001, quando lui era appena tornato dagli Stati Uniti ed era un 30enne, figlio di un medico molto noto. L’anno successivo è arrivato il fidanzamento e l’1 giugno 2003 le nozze. Matteo Bassetti e la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux hanno due figli: Dante, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) ?è ladi, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Si è diplomata al Liceo Scientifico Champagnat e laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. Ora è titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Il primo incontro con l’infettivologo è avvenuto nel 2001, quando lui era appena tornato dagli Stati Uniti ed era un 30enne, figlio di un medico molto noto. L’anno successivo è arrivato il fidanzamento e l’1 giugno 2003 le nozze.e lahanno due figli: Dante, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera. Affido a Maria i malati, soprattutto i più piccoli come quelli che… - StranieroLibri : Per la prima volta in italiano, 'Eva nel mondo' di Maria Deraismes è quasi pronto. Chi leggerà quest'opera del prim… - cara1_maria : @menadel20 Queste frasi sono solo la punta dell' aisberg...Tavassi, solo a non nominarla nella canzone, e gli altri… - mummyunicorn : @Jaylee28342549 Ti ricordi chi fossero i 3 nomi che gli hanno chiesto e che lui ha negato? Maria Esposito, il comandante e...? - S_soldato_Maria : RT @nomenomenit: 'Il vaccino è un atto d'amore' Non scrivo chi lo disse, ma lo sappiamo tutti ?? -