Chi è Karen McDougal, l’altra donna pagata per non parlare della relazione con Donald Trump (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ex modella di Playboy, come Stormy Daniels ha affermato di avere avuto una storia con l’ex presidente durata dieci mesi. Anche in questo caso, Trump nega Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ex modi Playboy, come Stormy Daniels ha affermato di avere avuto una storia con l’ex presidente durata dieci mesi. Anche in questo caso,nega

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelo25771504 : RT @QLexPipiens: E così, se la puttanata (è proprio il caso di dirlo) orchestrata sulla questione Stormy Daniels non dovesse funzionare, la… - 361_magazine : Chi è #KarenMcDougal una delle ex amanti di #Trump - SicilianoSum : RT @QLexPipiens: E così, se la puttanata (è proprio il caso di dirlo) orchestrata sulla questione Stormy Daniels non dovesse funzionare, la… - SalvoTiconosco : @realDonaldTrump Adesso gli faranno un'indagine strumentale sull'uso del pene, se, quanto e quante volte lo ha usat… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Prima di #StormyDaniels c’era stata #KarenMcDougal. Così come per la pornostar, Donald #Trump avrebbe pagato la ex coniglietta… -