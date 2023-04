Chi è il miglior marcatore della Juve in Coppa Italia? Per una volta non è Del Piero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Alessandro Del Piero ha praticamente tutti i record della Juventus, un fenomeno sempre osannato, ma in Coppa Italia c’è chi ha fatto meglio. Non esiste assolutamente nessun calciatore che sia stato in grado di entrare nella storia della Juventus come Alessandro Del Piero. Un signore prima ancora che uno straordinario giocatore che ha fatto in modo che i bianconeri potesse vincere trofei in ogni angolo del pianeta. I suoi numeri sono eccezionali, con i 290 gol complessivi che lo fanno essere nettamente il giocatore capace di segnare il maggior numeri di reti nella Juventus, superando di 108 reti Boniperti al secondo posto. In Coppa Italia non bastano però le sue 25 marcature per essere il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Alessandro Delha praticamente tutti i recordntus, un fenomeno sempre osannato, ma inc’è chi ha fatto meglio. Non esiste assolutamente nessun calciatore che sia stato in grado di entrare nella storiantus come Alessandro Del. Un signore prima ancora che uno straordinario giocatore che ha fatto in modo che i bianconeri potesse vincere trofei in ogni angolo del pianeta. I suoi numeri sono eccezionali, con i 290 gol complessivi che lo fanno essere nettamente il giocatore capace di segnare il maggior numeri di reti nellantus, superando di 108 reti Boniperti al secondo posto. Innon bastano però le sue 25 marcature per essere il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Caro @g_sangiuliano Non so chi sia il caporedattore Rai che te l’ha detto,ma non sei il primo ministro cultura che viene a… - drndbl : RT @ardigiorgio: Caro @g_sangiuliano Non so chi sia il caporedattore Rai che te l’ha detto,ma non sei il primo ministro cultura che viene a… - zemmu : RT @ardigiorgio: Caro @g_sangiuliano Non so chi sia il caporedattore Rai che te l’ha detto,ma non sei il primo ministro cultura che viene a… - ardigiorgio : RT @ardigiorgio: Caro @g_sangiuliano Non so chi sia il caporedattore Rai che te l’ha detto,ma non sei il primo ministro cultura che viene a… - militiaromana03 : @cbbrttm @saveurtecrss @OfficialASRoma @PauDybala_JR Tra questa troia e tua madre è difficile scegliere chi sia la miglior succhia cazzi -