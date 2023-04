Chelsea e Tottenham amano Arne Slot (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Tottenham Hotspur e Chelsea vorrebbero nominare l’allenatore del Feyenoord Arne Slot alla fine della stagione. Un rapporto di De Telegraaf afferma che entrambi i club della Premier League stanno tenendo d’occhio il 44enne che ha impressionato con il Feyenoord in questa stagione. Secondo il rapporto, l’allenatore potrebbe lasciare il club olandese per una quota fissa nell’estate del 2024. Ha un contratto con il Feyenoord fino all’estate del 2025 e sarà interessante vedere se la squadra olandese riuscirà a trattenerlo oltre quest’estate. Sia il Chelsea che il Tottenham hanno bisogno di un allenatore di qualità dopo essersi sbarazzati rispettivamente di Graham Potter e Antonio Conte. Mentre il Chelsea ha incaricato Bruno Saltor ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Hotspur evorrebbero nominare l’allenatore del Feyenoordalla fine della stagione. Un rapporto di De Telegraaf afferma che entrambi i club della Premier League stanno tenendo d’occhio il 44enne che ha impressionato con il Feyenoord in questa stagione. Secondo il rapporto, l’allenatore potrebbe lasciare il club olandese per una quota fissa nell’estate del 2024. Ha un contratto con il Feyenoord fino all’estate del 2025 e sarà interessante vedere se la squadra olandese riuscirà a trattenerlo oltre quest’estate. Sia ilche ilhanno bisogno di un allenatore di qualità dopo essersi sbarazzati rispettivamente di Graham Potter e Antonio Conte. Mentre ilha incaricato Bruno Saltor ...

