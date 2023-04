Chelsea | che confusione! C'è un ritorno per il ruolo di traghettatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliVertical : @TonyTheMajor No o ti ricordi male o non vuoi ammetterlo, ma sia contro Benitez che contro Ancelotti è stata portat… - Eliseo613 : @MontaltoMassimo @FBiasin Il Chelsea ha pagato realmente ma capisco che è dai tempi di Pogba che dalle vostre parti… - loiatromante : @muntzer_thomas @TitvsImperator2 Siamo sinceri, Potter al Brighton ha fatto bene considerando la squadra che aveva… - muntzer_thomas : @TitvsImperator2 Situazione Chelsea da studiare. Mi sa che tutti sti traffici sono in qualche modo una masterclass di zio Roman - TitvsImperator2 : @muntzer_thomas Londra sponda Chelsea è un ambiente che si è mangiato Mourinho, Benitez, Ancelotti, Tuchel, Scolari… -

L'ex centrocampista è infatti un tecnico noto per la sua mentalità offensiva, predilige il possesso di palla e un pressing alto, e potrebbe portare nuove idee e nuovi schemi tattici al...... a colloquio con il. Secondo il quotidiano inglese The Independent, avrebbe scavalcato la concorrenza di Nagelsmann . Ma non solo, ora c'è l'ipotesi concretasi possa già sedere in ...Commenta per primo Il, squadradetiene il cartellino dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ieri oggetto di vergognosi insulti a sfondo razziale da parte della curva della Juventus dopo il rigore del ...

Nuovo allenatore Chelsea: Luis Enrique vola a Londra, trattativa in corso Calciomercato.com

Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia». Non sono mancati i commenti di approvazione da parte di Dumfries e Onana, così come l’appoggio del Chelsea, la squadra che ancora ora ne detiene il ...José ha rifiutato le offerte decidendo di rimanere in giallorosso. Negli ultimi mesi, poi, anche il Chelsea è tornato sulle sue tracce, con Graham Potter che è stato esonerato proprio qualche giorno ...