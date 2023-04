Chelsea | ad un passo il ritorno di Lampard

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilpotrebbe richiamare Frank, ex centrocampista e allenatore dei Blues, fino a fine stagione Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilavrebbe deciso di richiamare Frankfino al termine della stagione. L’ex centrocampista ha allenato i Blues dal luglio 2021 al gennaio 2021. Julian Nagelsmann, il preferito dalla dirigenza, preferirebbe infatti aspettare la fine della stagione prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. A giugno anche ilvaluterà altri nomi come quello di Luis Enrique. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Chelsea, #Lampard a un passo dal ritorno in panchina: guiderà la squadra fino a fine stagione - DIRETTADCM : Frank #Lampard è ad un passo dal ritorno sulla panchina del #Chelsea: il tecnico inglese allenerà i Blues fino al t… - serieApallone : Ultim'ora Chelsea, a un passo l'accordo per il nuovo tecnico: Il Chelsea ufficializzerà a breve l'inga...... leggi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Luis Enrique ad un passo dal diventare il nuovo allenatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Luis Enrique ad un passo dal diventare il nuovo allenatore -

...tattica' Il giornale ha così confermato le recenti voci sul fatto che ilaveva cambiato idea sugli allenatori giovani , volendo invece puntare su una mente esperta e conosciuta. Ilin ...Dopo l'ultimofalso messo a referto, l'eventuale esonero del tecnico piacentino non ... Ilpensa al post Potter: Luis Enrique è il primo nome della listaMa la sua carriera potrebbe ...

Un ritorno al passato per il Chelsea, almeno per i prossimi tre mesi. Secondo Sky Sports la proprietà dei Blues ha deciso di affidare la panchina a Frank Lampard per il resto della stagione. L'ex ...Vista la difficoltà di arrivare in questo momento a grandi nomi (profili come Luis Enrique e Nagelsmann restano validi ma solo dalla prossima stagione), ecco l’idea di un ritorno al passato ...