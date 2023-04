Che cosa cambia davvero con la fusione tra WWE e UFC (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli appassionati di tutto il mondo stanno già sognando: un evento globale che unirà sotto lo stesso tetto le stelle del wrestling e quelle delle MMA, le arti marziali miste. Un'idea che è diventata realtà con l'annuncio della fusione tra la WWE (World Wrestling Entertainment) e il gruppo Endeavor, proprietario della UFC (Ultimate Fighting Championship, la più importante associazione delle arti marziali miste), per formare una nuova società quotata in Borsa. Il nome sarà svelato in seguito, ma il progetto è di quelli faraonici. https://twitter.com/Endeavor/status/1642844890152435713Due colossi che si uniscono I numeri dicono che la fusione monumentale tra l'iconica società di intrattenimento sportivo e l'organizzazione di sport da combattimento ha un valore di oltre 21 miliardi di dollari, ovvero oltre 19 miliardi di euro. La Endeavor Group Holding, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli appassionati di tutto il mondo stanno già sognando: un evento globale che unirà sotto lo stesso tetto le stelle del wrestling e quelle delle MMA, le arti marziali miste. Un'idea che è diventata realtà con l'annuncio dellatra la WWE (World Wrestling Entertainment) e il gruppo Endeavor, proprietario della UFC (Ultimate Fighting Championship, la più importante associazione delle arti marziali miste), per formare una nuova società quotata in Borsa. Il nome sarà svelato in seguito, ma il progetto è di quelli faraonici. https://twitter.com/Endeavor/status/1642844890152435713Due colossi che si uniscono I numeri dicono che lamonumentale tra l'iconica società di intrattenimento sportivo e l'organizzazione di sport da combattimento ha un valore di oltre 21 miliardi di dollari, ovvero oltre 19 miliardi di euro. La Endeavor Group Holding, ...

