ChatGPT, anche il Canada apre un'istruttoria per la gestione dei dati. E in Europa potrebbe prodursi un effetto domino (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'Italia non è più l'unico Paese ad aver aperto un'indagine su ChatGPT, il modello di linguaggio generativo basato su intelligenza artificiale. Il 4 aprile, il Garante per la privacy federale del Canada ha annunciato l'avvio di un'istruttoria a carico di OpenAi, la start-up americana che ha sviluppato e gestisce il chatbot. Con lo stop del Garante della privacy arrivato lo scorso 31 marzo, l'Italia era diventato il primo Paese al mondo a contestare il mancato consenso all'uso di dati personali per l'addestramento dell'intelligenza artificiale di ChatGPT. Una mossa che potrebbe scatenare un effetto domino. L'indagine annunciata ieri dalle autorità canadesi ha un obiettivo ben preciso: fare chiarezza sulla raccolta, l'utilizzo e la divulgazione di ...

