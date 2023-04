Charlene di Monaco | l’annuncio ufficiale | la Royal Baby è nata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Alberto diha annunciato ufficialmente che martedì 4 aprile è nato un nuovoa Palazzo. Lui edisono felicissimi di diventare prozii. Infatti, è venuta al mondo la prima figlia di Louis Ducruet e di sua moglie Marie. Dunque Stéphanie diè diventata nonna. Alberto didà il lieto annunciodie suo marito Alberto sono felicissimi per l’arrivo della nipotina. Non a caso il Principe ha voluto annunciare pubblicamente la nascita della bambina. Come riportaMatin, Alberto ha pronunciato un brevissimo discorso sul palco dell’Auditorium Rainier III dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. Queste le sue parole: “Mio nipote ...