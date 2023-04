Champions League, Ancelotti: «Come si vince? Con tanto ottimismo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Carlo Ancelotti ha parlato di Come si vince la Champions League: «Credendoci, pensando di essere il più forte e con tanto ottimismo» Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di DAZN al programma Linea Diletta. Di seguito le sue parole su Come si vince la Champions League. «Come si vince la Champions League? Credendoci, pensando di essere il più forte e con tanto ottimismo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Carloha parlato disila: «Credendoci, pensando di essere il più forte e con» Carloha parlato ai microfoni di DAZN al programma Linea Diletta. Di seguito le sue parole susila. «sila? Credendoci, pensando di essere il più forte e con». L'articolo proviene da Calcio News 24.

