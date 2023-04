Cesare Cremonini, nuovo amore per il cantante? Potrebbe essere una nota giornalista della Rai (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cesare Cremonini è sicuramente uno degli artisti più amati in Italia ma la sua vita sentimentale resta sempre un mistero. L’artista, infatti, tiene particolarmente alla sua privacy e tutte le notizie su di lui sono volutamente divulgate dal sottoscritto. Archiviata definitivamente la sua storia d’amore con Martina Maggiore, pare che al momento il cantante si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)è sicuramente uno degli artisti più amati in Italia ma la sua vita sentimentale resta sempre un mistero. L’artista, infatti, tiene particolarmente alla sua privacy e tutte le notizie su di lui sono volutamente divulgate dal sottoscritto. Archiviata definitivamente la sua storia d’con Martina Maggiore, pare che al momento ilsi L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? Alcune voci confermano che sia una giornalista Rai molto famosa! Fo… - DonnaGlamour : Cesare Cremonini, il gossip si infiamma: “Nuovo amore con nota giornalista Rai” - gioaleshop : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - barbaraluna25 : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - Marmellata 25 -