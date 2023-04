Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata? L’indiscrezione di Dagospia | “Si tratta di Vera Spadini”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Chi è ladi, i rumors: “È” Chi è ladi? Se lo stanno chiedendo diversi utenti dopo la notizia lanciata dal settimanale Chi, secondo cui il cantante avrebbe una relazione con una “affascinante giornalista della Rai”. Subito dopoè partita la caccia all’identikit, ma ad aggiungere un ulteriore dettaglio è stato. Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, infatti, ladiCremoni sarebbe sì una giornalista, ma non lavorerebbe in Rai, ma bensì a Sky. Non solo,fa nome e cognome della ...