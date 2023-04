Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata (ed è molto famosa): l’indiscrezione “bomba” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi tv. Cesare Cremonini, spunta fuori la sua nuova fiamma: è famosissima – Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, a cui è dedicata la canzone Giovane Stupida, chiusa definitivamente nell’estate 2022, sembrerebbe che il cuore di Cesare Cremonini sia tornato a battere. La nuova fidanzata del cantante è un volto molto noto. l’indiscrezione “croccante” arriva dal settimanale “Chi”… leggi anche: Cesare Cremonini, il gesto al concerto che ha lasciato tutti senza parole leggi anche: Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore si sono lasciati: l’indiscrezione Il riservatissimo Cesare ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi tv., spunta fuori la suafiamma: è famosissima – Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, a cui è dedicata la canzone Giovane Stupida, chiusa definitivamente nell’estate 2022, sembrerebbe che il cuore disia tornato a battere. Ladel cantante è un voltonoto.“croccante” arriva dal settimanale “Chi”… leggi anche:, il gesto al concerto che ha lasciato tutti senza parole leggi anche:e Martina Margaret Maggiore si sono lasciati:Il riservatissimo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: 'Un volto noto della televisione italiana'. La relazione ancora non è sta… - KritereCom : “Cesare Cremonini fidanzato con un’affascinante giornalista Rai”: chi è la compagna del cantautore? - lacittanews : Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? Alcune voci confermano che sia una giornalista Rai molto famosa! Fo… - DonnaGlamour : Cesare Cremonini, il gossip si infiamma: “Nuovo amore con nota giornalista Rai” - gioaleshop : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… -