Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: “È un’affascinante giornalista Rai” (Di mercoledì 5 aprile 2023) nuova fiamma per Cesare Cremonini. A riportare il gossip il settimanale Chi: pare che il cantante abbia ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Martina Maggiore, per la quale aveva scritto la canzone ‘Giovane stupida’. “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre – aveva detto sui social network lo scorso gennaio la studentessa 26enne – È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”. La relazione sarebbe nata da poco e i due vorrebbero mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda sentimentale. La fine della relazione con la Maggiore è ancora fresca, visto che è accaduta solo pochi mesi fa, ma pare che Cesare sia stato molto colpito da questa nuova donna. La fine della storia con Martina non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023)fiamma per. A riportare il gossip il settimanale Chi: pare che il cantante abbia ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Martina Maggiore, per la quale aveva scritto la canzone ‘Giovane stupida’. “per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre – aveva detto sui social network lo scorso gennaio la studentessa 26enne – È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”. La relazione sarebbe nata da poco e i due vorrebbero mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda sentimentale. La fine della relazione con la Maggiore è ancora fresca, visto che è accaduta solo pochi mesi fa, ma pare chesia stato molto colpito da questadonna. La fine della storia con Martina non ...

