Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: chi è la giornalista Rai con cui ha una storia d’amore? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cesare Cremonini ha archiviato la storia d’amore con Martina Maggiore, la sua giovanissima ex fidanzata. Ma perché si sono lasciati? La ragazza, via social, aveva fatto intendere che fra lei e il cantante bolognese sarebbe finita a causa dei tradimenti di lui. È tutto vero? Il diretto interessato – da sempre allergico al gossip –... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha archiviato lacon Martina Maggiore, la sua giovanissima ex. Ma perché si sono lasciati? La ragazza, via social, aveva fatto intendere che fra lei e il cantante bolognese sarebbe finita a causa dei tradimenti di lui. È tutto vero? Il diretto interessato – da sempre allergico al gossip –...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioaleshop : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - barbaraluna25 : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - Marmellata 25 - blakshadowgirl : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - FedeRica8080 : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… -