Cesare Cremonini e la famosissima giornalista Rai... voci clamorose (e piccantissime) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un gossip esplosivo coinvolge (o sconvolge?) il mondo della musica italiana e la Rai. Secondo Chi Magazine, ci sarebbe un nuovo segretissimo amore per Cesare Cremonini. L'ex leader dei bolognesi Lunapop, da vent'anni stimato e apprezzato solista, dopo aver posto termine alla relazione con la giovane Martina Maggiore (a cui aveva dedicato il suo brano Giovane stupida) si starebbe frequentando con un volto assai noto di viale Mazzini: per la precisione, una delle giornaliste più affascinanti e più quotate della Tv di Stato. Come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, che non fa nomi (in questo senso Cremonini è una garanzia di riservatezza, attentissimo a non far trapelare nulla sulla sua vita privata e sentimentale, se non a giochi ormai fatti), la loro relazione sarebbe "sbocciata da poco" e anche per questo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un gossip esplosivo coinvolge (o sconvolge?) il mondo della musica italiana e la Rai. Secondo Chi Magazine, ci sarebbe un nuovo segretissimo amore per. L'ex leader dei bolognesi Lunapop, da vent'anni stimato e apprezzato solista, dopo aver posto termine alla relazione con la giovane Martina Maggiore (a cui aveva dedicato il suo brano Giovane stupida) si starebbe frequentando con un volto assai noto di viale Mazzini: per la precisione, una delle giornaliste più affascinanti e più quotate della Tv di Stato. Come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, che non fa nomi (in questo sensoè una garanzia di riservatezza, attentissimo a non far trapelare nulla sulla sua vita privata e sentimentale, se non a giochi ormai fatti), la loro relazione sarebbe "sbocciata da poco" e anche per questo i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? Alcune voci confermano che sia una giornalista Rai molto famosa! Fo… - DonnaGlamour : Cesare Cremonini, il gossip si infiamma: “Nuovo amore con nota giornalista Rai” - gioaleshop : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - barbaraluna25 : RT @lullaebasta: Dimmi come stai, perché non parli Ora tienimi con te, la tua mano nel buio Guarisce la mia solitudine Non l'ho mai chiesto… - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - Marmellata 25 -