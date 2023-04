Cesare Cremonini | chi è la nuova fidanzata | è una giornalista Rai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023)si sarebbe fidanzato? Così dicono le voci, che oggi lo vorrebbero accanto a una famosissimadella RAI. Voci che girano ovviamente, considerato come non si sa ancora nulla riguardo il nome e il cognome della suddetta donna. Sembra però che il cantautore bolognese, abbia deciso di lasciarsi alle spalle la storia con Martina Maggiore, sua storicae con cui aveva rotto il rapporto amoroso.si è fidanzato? Dopo la studentessa Martina, il cantautore avrebbe aperto il proprio cuore all’amore. Infatti, in gran segretostarebbe vivendo una storia d’amore con un volto della RAI, con la donna impegnata all’interno di una redazione giornalistica. A far intendere questa ipotesi, sarebbe il settimanale “Chi”. Infatti, ...