Cerveteri protagonista a Vinitaly, etichette etrusche in trasferta a Verona (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cerveteri protagonista al Vinitaly. La Cantina Cerveteri e tantissime altre prestigiose etichette della Strada del Vino delle Terre etrusche sono infatti partite alla volta di Verona per esporre e far conoscere all’interno della più grande manifestazione di enologia italiana, le proprie eccellenze e produzioni vitivinicole. A sostenerle, l’Amministrazione comunale di Cerveteri attraverso le sue Delegate Arianna Pietrolati, Delegata alla Promozione delle Politiche Economiche, e Catia Minghi, sommelier e freelance professionista e Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale. “Una vetrina importante per Cerveteri e in generale per tutto il mondo dell’enologia italica quello del Vinitaly, un settore ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023)al. La Cantinae tantissime altre prestigiosedella Strada del Vino delle Terresono infatti partite alla volta diper esporre e far conoscere all’interno della più grande manifestazione di enologia italiana, le proprie eccellenze e produzioni vitivinicole. A sostenerle, l’Amministrazione comunale diattraverso le sue Delegate Arianna Pietrolati, Delegata alla Promozione delle Politiche Economiche, e Catia Minghi, sommelier e freelance professionista e Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale. “Una vetrina importante pere in generale per tutto il mondo dell’enologia italica quello del, un settore ...

Ladispoli e Cerveteri, in uscita il romanzo "Lux Æterna" di Grandicelli È partita da poche settimane la campagna di preordini del nuovo romanzo di Luca Grandicelli, "Lux Æterna", promosso dalla casa editrice Bookabook. La promozione durerà 100 giorni e il libro verrà pubb ...