Ceneri dei morti gettate in mare o conservate in casa: cosa dice la Chiesa? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si tratta di una questione delicata che riguarda una pratica su cui la Chiesa si è già espressa in modo chiaro in diverse occasioni. Sempre più spesso è oggetto di discussione la conservazione delle Ceneri dei defunti in casa, anche con pratiche a dir poco discutibili. Difficile infatti aspettarsi che la Chiesa possa dare la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si tratta di una questione delicata che riguarda una pratica su cui lasi è già espressa in modo chiaro in diverse occasioni. Sempre più spesso è oggetto di discussione la conservazione delledei defunti in, anche con pratiche a dir poco discutibili. Difficile infatti aspettarsi che lapossa dare la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L'immagine è stata scattata dal satellite Sentinel-3 dei satelliti Sentinel di Copernicus, il più grande programma… - marcopenta5yah1 : RT @JamesLucasIT: L'immagine è stata scattata dal satellite Sentinel-3 dei satelliti Sentinel di Copernicus, il più grande programma di oss… - CryptoDaBo : @valy_s @GuidoCrosetto Mi sa che la Von der Pippen è andata a Pechino per baciare la pantofola di Xi e con le cener… - apreiti : RT @assoambiente: ??Il ciclo del riciclo continua anche dopo il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili. ??Solo l'1% delle ceneri di… - Ecodallecitta : RT @assoambiente: ??Il ciclo del riciclo continua anche dopo il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili. ??Solo l'1% delle ceneri di… -