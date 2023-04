Ceferin senza freni: nuovo attacco sulla Superlega (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato in occasione del congresso della UEFA, che è in corso in questi istanti a Lisbona. Il presidente si è lasciato andare a nuove dichiarazioni dopo l’attacco (ennesimo) nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Foto: ImagoLe parole di Ceferin Di seguito, l’intervento del presidente UEFA: Nessun leader può vantare un curriculum senza macchia, per quanto investa e per quanto possa essere appassionato, professionale o esperto. Ci sarà sempre qualche macchia, qualche errore che intacca la sua reputazione, errori che mi piacerebbe cancellare. Io non sono diverso. Tutti commettiamo errori. Me compreso. La cosa più importante è riconoscere i propri errori e non ripeterli Superlega? Nello spazio di pochi mesi, la così nota ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il numero uno della UEFA, Aleksander, ha parlato in occasione del congresso della UEFA, che è in corso in questi istanti a Lisbona. Il presidente si è lasciato andare a nuove dichiarazioni dopo l’(ennesimo) nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Foto: ImagoLe parole diDi seguito, l’intervento del presidente UEFA: Nessun leader può vantare un curriculummacchia, per quanto investa e per quanto possa essere appassionato, professionale o esperto. Ci sarà sempre qualche macchia, qualche errore che intacca la sua reputazione, errori che mi piacerebbe cancellare. Io non sono diverso. Tutti commettiamo errori. Me compreso. La cosa più importante è riconoscere i propri errori e non ripeterli? Nello spazio di pochi mesi, la così nota ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#MundoDeportivo) Se la #Uefa escludesse il #Barcellona dalla #ChampionsLeague per il 'Caso Negreira' senza attende… - Vittoriog82 : @CalcioFinanza #Ceferin fa il duro ma sa benissimo che non c’è Champions senza Real, Barca e Juve, non c’è calcio s… - maxi70j : @FrankRN10 @MatthijsPog A che fare ? Vuoi dire che noi abbiamo pagato e voi no per prescrizione o insabbiamento? Ch… - JUpensiero : Una vergogna senza fine di cui le attuali istituzioni calcistiche sono tutte complici, una #dittatura di ipocrisie.… - paolomeucci66 : Prima di dire che sono stati falsificati i bilanci attendiamola sentenza della Procura Voi stranamente siete sempr… -