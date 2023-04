Ceferin rieletto presidente Uefa | Juve | basta Superlega o addio Champions

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksanderguiderà laper altri 4 anni . Candidato unico al 47° Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ - capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - FBiasin : Dopo una lunga e sfiancante campagna elettorale, dopo aver convinto gli elettori a suon di idee e proposte, dopo av…

, dal 2011 al 2016 alla guida della Federcalcio slovena, è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019, in occasione del 43° Congresso ...Si è tenuto oggi a Lisbona il 47° Congresso Ordinario che ha ribadito alla presidenza della UEFA Aleksander eferin ,all'unanimità per acclamazione e che così ha parlato subito dopo il verdetto: 'Proteggere questo gioco è la nostra missione. Il nostro scopo. La nostra ragion d'essere'. Ai lavori ha ...Il 55enne sloveno, unico candidato, è statoper acclamazione. Continua l'era di Alexandercome Presidente dell'Uefa. Il 55enne sloveno, unico candidato all'elezione di Presidente del maggiore ente calcistico europeo, è stato ...

Aleksander Ceferin guiderà la Uefa per altri 4 anni. Candidato unico al 47° Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, ...Aleksander Ceferin, invece, è stato rieletto presidente per quattro anni. Oltre a Gravina, è stata nominaca vicepresidente anche la gallese Laura McAllister. Di seguito il comunicato della FIGC in ...