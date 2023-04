Ceferin rieletto presidente UEFA: in carica fino al 2027 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksander Ceferin guiderà la UEFA per altri 4 anni. Candidato unico al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per acclamazione. Ceferin, dal 2011 al 2016 alla guida della Federcalcio slovena, è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksanderguiderà laper altri 4 anni. Candidato unico al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato,al, per acclamazione., dal 2011 al 2016 alla guida della Federcalcio slovena, è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - sportface2016 : +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ - EHEAAOO : azz....rieletto...#Ceferin - Giusepp34637041 : RT @sportface2016: +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ - beatricebiasco_ : RT @sportface2016: +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ -