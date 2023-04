Ceferin rieletto presidente Uefa fino al 2027 (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione del 47esimo Congresso Ordinario di Lisbona, Alexander Ceferin è stato rieletto presidente Uefa fino al 2027. Per il 55enne dirigente sloveno, candidato unico, si tratta del terzo mandato essendo stato eletto per la prima volta, a capo dell’organismo calcistico continentale, il 14 settembre 2016, e poi riconfermato il 7 febbraio 2019. Ceferin rieletto presidente Uefa: LE PAROLE DEL DIRIGENTE SLOVENO Alexander Ceferin si è così espresso subito dopo la sua rielezione alla guida dell’Uefa: “Voglio ringraziarvi dalprofondo del cuore per il vostro unanime supporto. Significa molto per me, è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità. Quello che vi prometto è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione del 47esimo Congresso Ordinario di Lisbona, Alexanderè statoal. Per il 55enne dirigente sloveno, candidato unico, si tratta del terzo mandato essendo stato eletto per la prima volta, a capo dell’organismo calcistico continentale, il 14 settembre 2016, e poi riconfermato il 7 febbraio 2019.: LE PAROLE DEL DIRIGENTE SLOVENO Alexandersi è così espresso subito dopo la sua rielezione alla guida dell’: “Voglio ringraziarvi dalprofondo del cuore per il vostro unanime supporto. Significa molto per me, è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità. Quello che vi prometto è ...

