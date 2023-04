Ceferin rieletto Presidente UEFA: era l’unico candidato in corsa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksander Ceferin è stato rieletto Presidente dell’UEFA, dopo che si è ritrovato da solo nella corsa per l’elezione Adesso è arrivata anche quell’ufficialità che si aspettava solamente da settimane: Aleksander Ceferin è stato rieletto Presidente dell’UEFA. Il suo nuovo mandato durerà ora fino al 2027, dopo l’elezione per acclamazione in quanto unico candidato in corsa per occupare il posto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksanderè statodell’, dopo che si è ritrovato da solo nellaper l’elezione Adesso è arrivata anche quell’ufficialità che si aspettava solamente da settimane: Aleksanderè statodell’. Il suo nuovo mandato durerà ora fino al 2027, dopo l’elezione per acclamazione in quanto unicoinper occupare il posto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infantino e Ceferin, gli autocrati del calcio Ieri a Kigali, Ruanda, è stato rieletto per il secondo mandato di presidente della Fifa, la ... È in aperto contrasto con Ceferin, presidente dell'Uefa, che si avvia però a emularlo: candidato unico, ... Abodi attacca Ceferin, Infantino la Serie A: il calcio tutti contro tutti Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni del presidente Uefa Ceferin nei giorni scorsi". Ai ... Infantino attacca la Serie A Se da una parte è Italia contro Europa c'è Gianni Infantino, rieletto ... Rivoluzionario o ambizioso e autoritario Ecco perché Infantino resta l'uomo più potente del calcio E tutti i candiati della Fifa amano il loro presidente uscente e rieletto. Candidato unico, il ... Infantino e Ceferin (Uefa) si sono scontrati per la prima volta nel 2018, quando il dirigente svizzaro ... Ieri a Kigali, Ruanda, è statoper il secondo mandato di presidente della Fifa, la ... È in aperto contrasto con, presidente dell'Uefa, che si avvia però a emularlo: candidato unico, ...Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni del presidente Uefanei giorni scorsi". Ai ... Infantino attacca la Serie A Se da una parte è Italia contro Europa c'è Gianni Infantino,...E tutti i candiati della Fifa amano il loro presidente uscente e. Candidato unico, il ... Infantino e(Uefa) si sono scontrati per la prima volta nel 2018, quando il dirigente svizzaro ... UEFA, RIELETTO CEFERIN: IN CARICA FINO AL 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset Ceferin rieletto alla presidenza dell'Uefa (ANSA-AFP) - LISBONA, 05 APR - L'avvocato sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa, carica per la quale era candidato unico. La votazione è avvenuta a Lisbona nel corso ... Ceferin: «Club Superlega come lupo di Cappuccetto Rosso» Così il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha aperto i lavori del 47esimo Congresso UEFA, in cui l’avvocato sloveno sarà rieletto a numero uno della confederazione europea. “Il calcio è uno dei ... (ANSA-AFP) - LISBONA, 05 APR - L'avvocato sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa, carica per la quale era candidato unico. La votazione è avvenuta a Lisbona nel corso ...Così il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha aperto i lavori del 47esimo Congresso UEFA, in cui l’avvocato sloveno sarà rieletto a numero uno della confederazione europea. “Il calcio è uno dei ...