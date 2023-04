Ceferin rieletto alla presidenza dell' Uefa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - sportface2016 : +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ - LeonettiFrank : Ceferin rieletto presidente Uefa: in carica fino al 2027 - pazzamentejuve : UFFICIALE: Ceferin rieletto presidente della Uefa fino al 2027. Era l’unico candidato (chissà perché) Altri 4 ann… - Leandro81558204 : RT @capuanogio: Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 2031) a pr… -

ROMA - Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, - come riporta As - ha tenuto un duro discorso prima di essere rieletto per altri quattro anni e ha ricordato che la Superlega, è stato il problema che gli ha generato più caos nel suo mandato. L'avvocato sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa, carica per la quale era candidato unico. La votazione è avvenuta a Lisbona nel corso del Congresso dell'ente calcistico europeo.

Ceferin rieletto presidente Uefa: "In Europa non c'è spazio per i cartelli, vince il merito sportivo" La Gazzetta dello Sport

Alexander Ceferin resterà alla guida dell'Uefa fino al 2027. L'avvocato sloveno è stato infatti rieletto e per i prossimi quattro anni sarà il presidente dell'organo di governo del calcio europeo.Il 47° Congresso UEFA, che si è tenuto mercoledì a Lisbona, ha rieletto all'unanimità Aleksander Ceferin come Presidente UEFA per un nuovo mandato che va dal 2023 al 2027. Nel suo discorso di ...