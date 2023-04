Ceferin: «La Superlega si è trasformata nel lupo di Cappuccetto rosso» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi si tiene il 47esimo Congresso Uefa durante il quale con molta probabilità Aleksander Ceferin verrà rieletto alla presidenza del organo del calcio europeo, a meno di clamorosi colpi di scena. Nell’aprire il congresso, Ceferin ha esordito così: «Non dobbiamo dimenticarci di quanto magnifico sia il calcio. Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono stati tentativi di creare nuovi modelli ma andavano in conflitto con il modello europeo. Il nostro modello è basato sul merito sportivo, da dove veniamo il merito non ha prezzo, non può essere acquistato ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo». Un inno al calcio puro, in netto contratto con i “tentativi di creare nuovi modelli”. Durante il suo intervento ha di nuovo parlato della Superlega: «Il calcio è uno dei pochi asset pubblici che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi si tiene il 47esimo Congresso Uefa durante il quale con molta probabilità Aleksanderverrà rieletto alla presidenza del organo del calcio europeo, a meno di clamorosi colpi di scena. Nell’aprire il congresso,ha esordito così: «Non dobbiamo dimenticarci di quanto magnifico sia il calcio. Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono stati tentativi di creare nuovi modelli ma andavano in conflitto con il modello europeo. Il nostro modello è basato sul merito sportivo, da dove veniamo il merito non ha prezzo, non può essere acquistato ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo». Un inno al calcio puro, in netto contratto con i “tentativi di creare nuovi modelli”. Durante il suo intervento ha di nuovo parlato della: «Il calcio è uno dei pochi asset pubblici che ...

