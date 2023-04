Ceferin: «Club Superlega come lupo di Cappuccetto Rosso» (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non dobbiamo dimenticarci di quanto magnifico sia il calcio. Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono tentativi di creare nuovi modelli ma che andavano in conflitto con il modello europeo. Il nostro modello è basato su merito sportivo, da dove veniamo il merito non ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non dobbiamo dimenticarci di quanto magnifico sia il calcio. Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono tentativi di creare nuovi modelli ma che andavano in conflitto con il modello europeo. Il nostro modello è basato su merito sportivo, da dove veniamo il merito non ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nei lanci d’agenzia di ieri la frase forse più forte di #Ceferin a proposito di #Juve, #Barça e #Real non era stata… - capuanogio : Quando #Ceferin dice che dei tre club superstiti nel progetto #Superlega uno è indagato 'per aver falsificato i bil… - ZZiliani : Le tre cose importanti dette da #Ceferin 1. Per l’#UEFA non esiste prescrizione di reati 2. La storia della… - tonio_gi : RT @CalcioFinanza: Ceferin torna all’attacco: «I club dietro la Superlega sono come lupo di Cappuccetto Rosso, ma non ingannano più nessuno… - PinoSa54 : RT @CalcioFinanza: Ceferin torna all’attacco: «I club dietro la Superlega sono come lupo di Cappuccetto Rosso, ma non ingannano più nessuno… -