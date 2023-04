Ceferin ancora contro la Superlega: “Il merito non si compra, il calcio sarà sempre della gente” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksander Ceferin si appresta ad essere confermato presidente dell’Uefa, ma intanto dal palco del Congresso di Lisbona si scaglia ancora contro i promotori della Superlega: “Hanno tentato di creare nuovi modelli in contrasto con quello europeo, che è basato sul merito sportivo. E il merito sportivo non ha prezzo, non può essere comprato, si può solo guadagnare stagione dopo stagione. Non c’è spazio in Europa per cartelli”. E ancora: “Sostengono di voler salvare il calcio. Ma non siamo stupidi, il calcio è e sarà sempre lo sport della gente, non dobbiamo lasciar prevalere l’interesse di pochi sull’interesse di tutti”. “Non dobbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksandersi appresta ad essere confermato presidente dell’Uefa, ma intanto dal palco del Congresso di Lisbona si scagliai promotori: “Hanno tentato di creare nuovi modelli in contrasto con quello europeo, che è basato sulsportivo. E ilsportivo non ha prezzo, non può essereto, si può solo guadagnare stagione dopo stagione. Non c’è spazio in Europa per cartelli”. E: “Sostengono di voler salvare il. Ma non siamo stupidi, ilè elo sport, non dobbiamo lasciar prevalere l’interesse di pochi sull’interesse di tutti”. “Non dobbiamo ...

