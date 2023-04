Ceferin | altri 4 anni a capo dell' Uefa Rieletto senza rivali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Le parole di #Ceferin sulla #Juventus e sugli altri club della #Superlega sono la vendetta politica del presidente… - MomoSaidMomo : Ma non mi dire ?????????????? Niente eh, non ci arrivano proprio gli altri. #Gravina #Ceferin #Uefamafia… - Giovann39862505 : RT @pazzamentejuve: UFFICIALE: Ceferin rieletto presidente della Uefa fino al 2027. Era l’unico candidato (chissà perché) Altri 4 anni di… - Mazzancolle10 : @JU29ROTEAM Peculiare come si possa allo stesso tempo giustamente criticare la 'democrazia' russa per le elezioni p… - messina_oggi : Ceferin confermato presidente Uefa fino al 2027LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Aleksander Ceferin guiderà la Uef… -

Aleksanderè stato confermato presidente della Uefa perquattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° Congresso ordinario della Federcalcio europea in corso a Lisbona, è ...Non deve crescere gap tra club ricchi e poveri, serve classe media' (Afp) Aleksanderè stato confermato presidente della Uefa perquattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico ...LISBONA (PORTOGALLO) " Aleksanderguiderà la Uefa per4 anni. Candidato unico al 47Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per ...

Ceferin rieletto presidente Uefa per altri 4 anni. Gravina suo vice la Repubblica

Aleksander Ceferin guiderà la Uefa per altri 4 anni. Candidato unico al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, ...La nuova carica per il numero 1 della Figc è stata annunciata in conferenza stampa dallo stesso Ceferin, confermato per la terza volta come presidente, mentre l'altra vicepresidente sarà Laura ...