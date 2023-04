C'è un Milinkovic-Savic che rinnova | contatti positivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : pennellata /pen·nel·là·ta/ sostantivo femminile Tratto di pennello (per lo più con riferimento alla tecnica tradi… - OfficialSSLazio : ??? ???? Il calciatore straniero più prolifico della nostra storia: SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC #MonzaLazio |… - OptaPaolo : 65 - Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic considerando tutte le competizioni: il ce… - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - La Lazio propone il rinnovo con clausola a Milinkovic-Savic. Juve e Arsenal alla finestra - ilmaschioalphre : (7) Rabiot ha caratteristiche fisiche simili a quelle di Milinkovic-Savic, pur essendo meno dominante del serbo. Po… -

La Juventus resta alla finestra per, quella del serbo è più di una suggestione: può arrivare con una clausola abbordabileDa diverso tempo, la Juventus insegue Sergej. Il serbo è stato piuttosto ...Mister Sarri, infatti, ha deciso di concedere una giornata libera ai calciatori con molti di loro - tra cui, Provedel, Marcos Antonio, Zaccagni e Cataldi - che ne hanno ...1 La Lazio non si è ancora arresa per Sergej. Da una parte il Sergente e il suo agente Kezman , fermi sull'idea di non prolungare il contratto con i biancocelesti, attualmente in scadenza nel 2024, per poi attendere le ...

Torino, strada in discesa per il rinnovo di Milinkovic-Savic. Contatti costanti con Kezman TUTTO mercato WEB

TORINO - Ce ne vuole per far arrendere uno come Claudio Lotito. Il presidente laziale non è intenzionato a mollare la presa su Sergej Milinkovic-Savic, non abbasserà la testa per i diversi 'no' ...Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic ha il contratto è in scadenza nel 2024 e sono in corso le trattative per il rinnovo con adeguamento salariale, attualmente il serbo guadagna 400 mila euro ...