C'è la toppa sul Superbonus. Alla Camera via libera al decreto (Di mercoledì 5 aprile 2023) La protesta dei caschetti è scattata in Aula Alla Camera durante l'esame del decreto Superbonus. La toppa del Governo Meloni al buco dei crediti incagliati dopo lo stop, dAlla sera Alla mattina, Alla misura targata M5S che ha trainato la ripresa economica soffiando in poppa al Pil sfiancato dAlla pandemia. Con un costo peraltro relativo. Alla Camera via libera libera tra le proteste al decreto Superbonus. Il Censis: il 40% dei crediti si ripaga da solo Come proprio ieri, nel corso di un'audizione in Commissione Bilancio a Montecitorio, ha certificato anche il Censis: le detrazioni fiscali legate al Superbonus del 110%

