CdS – Milinkovic sul futuro | decisione presa | ecco cosa farà

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-04 19:55:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Un santino dal quale il santo era volato via. La figura di Sergejera svanita. «Per un po’ di mesi non ho fatto ciò che tutti s’aspettavano», lo ha ammesso. A Monza ha voluto dimostrare che è ancora qui, nella Lazio, ed è ancora coinvolto. I giorni peggiori sono passati, lo sperano tutti. Sergej non sembrava più in grado di sostenere il suo ruolo all’interno della squadra. La svolta è arrivata alla vigilia del derby, quando il manager Kezman e il diesse Tare hanno trovato le parole giuste per galvanizzarlo e spingerlo a rispondere alle critiche. Una prima scossa nel derby, la svolta (si spera) domenica scorsa. Il golazo è stato liberatorio: «E’ stato un periodo duro, ma come dico sempre provo giorno dopo giorno a dare di più, a migliorare». Sergej è apparso ...