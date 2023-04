CdS – “Conte è un top, mi sento responsabile” (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-03-29 12:55:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: SEUL (COREA DEL SUD) – Se alla maggior parte dei calciatori del Tottenham non deve essere dispiaciuto l’addio anticipato di Antonio Conte, che qualche giorno prima della risoluzione consensuale con il club si era lasciato andare a un duro sfogo in diretta contro la squadra, tra gli ‘Spurs’ c’è però chi rimpiange la sua partenza. Le parole di Son “Sono davvero dispiaciuto. È un allenatore di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme”. A parlare da Seul, dove era impegnato con la sua nazionale (battuta in amichevole dall’Uruguay), è un rammaricato Son Heung-min. Sotto la guida del tecnico salentino il 30enne attaccante sudcoreano ha vissuto la sua miglior stagione, chiudendo con 23 gol la passata Premier League. Cifre ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-03-29 12:55:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: SEUL (COREA DEL SUD) – Se alla maggior parte dei calciatori del Tottenham non deve essere dispiaciuto l’addio anticipato di Antonio, che qualche giorno prima della risoluzione consensuale con il club si era lasciato andare a un duro sfogo in diretta contro la squadra, tra gli ‘Spurs’ c’è però chi rimpiange la sua partenza. Le parole di Son “Sono davvero dispiaciuto. È un allenatore di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme”. A parlare da Seul, dove era impegnato con la sua nazionale (battuta in amichevole dall’Uruguay), è un rammaricato Son Heung-min. Sotto la guida del tecnico salentino il 30enne attaccante sudcoreano ha vissuto la sua miglior stagione, chiudendo con 23 gol la passata Premier League. Cifre ...

