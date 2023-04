Caterina Scorsone di Grey’s Anatomy: “La mia casa è bruciata, mentre facevo il bagno ai miei figli il fumo è uscito dalle fughe della vasca…” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Un paio di mesi fa la mia casa è andata a fuoco. mentre preparavo i miei figli per andare a letto e finivo di fare il bagno, il fumo ha cominciato a filtrare attraverso le fughe intorno alla vasca. Quando ho guardato nel corridoio si era già formato un fiume di fumo nero e denso che stava riempiendo la casa”: inizia così il drammatico racconto di Caterina Scorsone, uno dei volti di Grey’s Anatomy (Amelia Sheperd). La paura e la concitazione sono ben percebili nelle parole di Scorsone: “Gli incendi sono veloci. Ho avuto circa due minuti per far uscire i miei tre figli dalla casa e siamo scappati con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Un paio di mesi fa la miaè andata a fuoco.preparavo iper andare a letto e finivo di fare il, ilha cominciato a filtrare attraverso leintorno alla vasca. Quando ho guardato nel corridoio si era già formato un fiume dinero e denso che stava riempiendo la”: inizia così il drammatico racconto di, uno dei volti di(Amelia Sheperd). La paura e la concitazione sono ben percebili nelle parole di: “Gli incendi sono veloci. Ho avuto circa due minuti per far uscire itredallae siamo scappati con ...

