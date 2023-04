Catania | FdI candida Enrico Trantino | collega dell’ex assessore Razza | figlio dell’avvocato che difese Dell’Utri Non c’è accordo con la Lega

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fumata bianca per Fratelli d’Italia. Dopo una lunga attesa c’è il nome per ilto sindaco di, perlomeno per i meloniani, ancora da far digerire a tutta la coalizione. Si tratta di, exnella giunta di Salvo Pogliese, avvocato, ex coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima (il movimento di Nello Musumeci) nonchée fraterno amico di Ruggero, l’exregionale alla Salute (diventato noto per l’inchiesta sui dati Covid falsificati, per la quale è adesso a processo) col quale condivide lo studiole. Giudicato meno divisivo del suodi studio, ilto sindaco scelto da Fdi è anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassaroRoberto_ : RT @fattoquotidiano: Catania, FdI candida Enrico Trantino: collega dell’ex assessore Razza, figlio dell’avvocato che difese Dell’Utri. Non… - fattoquotidiano : Catania, FdI candida Enrico Trantino: collega dell’ex assessore Razza, figlio dell’avvocato che difese Dell’Utri. N… - lasiciliait : Comunali Catania, il centrodestra non trova unità sul sindaco: è braccio di ferro Lega-FdI - sampericoncetta : @CeresaRaffaele Intanto al Sud la dxdx va forte e non mi spiego il perchè. A maggio si vota a Catania in pole posit… - RedazioneDedalo : Catania – Dal vertice di centro destra spunta Enrico Trantino (FdI) -

...decidere tra le due candidature sul tavolo per. Peraltro non abbiamo candidati sindaco negli altri capoluoghi al voto, visto il nostro atteggiamento costruttivo tenuto a favore di FI ea ......decidere tra le due candidature sul tavolo per. Peraltro non abbiamo candidati sindaco negli altri capoluoghi al voto, visto il nostro atteggiamento costruttivo tenuto a favore di FI ea ...Dopo tanta attesa, infatti, oggi Enrico Trantino è stato il nome proposto daagli alleati come candidato sindaco ae al centro di un vertice del centrodestra. Immediato il via libera di ...

Elezioni Catania, FdI rompe gli indugi: è Enrico Trantino il candidato sindaco La Sicilia

“Prendiamo atto del nome di grande rispetto avanzato da FDI ma restiamo sulla candidatura di Valeria ... il nome migliore e di avere tutte le carte in regola per offrire a Catania p.. Continua a ...Lo dice il commissario della Lega in Sicilia, Annalisa Tardino, in merito alla designazione del candidato sindaco di Catania dopo l'indicazione di Enrico Trantino da parte di FdI. "Siamo convinti di ...