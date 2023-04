I complimenti - Depoi dice la sua sulla stagione delpromosso in C con sei giornate di anticipo. "Faccio i complimenti al tecnico Giovanni Ferraro per come ha saputo gestire 30 ...... insegnante (residente a Latronico) Francesca Di, insegnante (residente a Rotonda) Sabine ... insegnante (residente a San Severino Lucano) Lucia Cannavò, insegnante (residente a) ...I complimenti - Depoi dice la sua sulla stagione delpromosso in C con sei giornate di anticipo. "Faccio i complimenti al tecnico Giovanni Ferraro per come ha saputo gestire 30 ...

Catania, De Sanzo: “Bravo Ferraro. Per la C terrei Lodi e altri 8 poi prenderei…” ItaSportPress

De Sanzo ai microfoni di Itasportpress ha presentato la partita di domani tra i granata e il Catania. “L’Acireale per cercare di mettere in difficoltà la corazzata Catania non avendo lo stesso ...