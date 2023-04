Castelforte / Omicidio Fidaleo, il Tribunale del Riesame si è espresso sul reo-confesso Molinaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Castelforte – Deve rimanere in carcere Giuseppe Molinaro, l’omicida reo confesso del delitto di Giovanni Fidaleo, il direttore dell’albergo Nuova Suio di Castelforte ucciso lo scorso 7 marzo. Lo ha deciso Il Tribunale del Riesame di Roma che, respingendo l’articolato ricorso dei legali difensori Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli, ha confermato, di fatto, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)– Deve rimanere in carcere Giuseppe, l’omicida reodel delitto di Giovanni, il direttore dell’albergo Nuova Suio diucciso lo scorso 7 marzo. Lo ha deciso Ildeldi Roma che, respingendo l’articolato ricorso dei legali difensori Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli, ha confermato, di fatto, L'articolo Temporeale Quotidiano.

