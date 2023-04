Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filippo_mt : RT @MilanNewsit: Cassano sicuro: 'Sconfitta che darà molti più vantaggi al Napoli. Il Milan in Champions non avrà grandi vantaggi' https://… - VolCasciavit : RT @diohakane: @Leviack88____ @supersonico1986 Cassano può dire quello che vuole, noi siamo già a Istanbul. L'unica cosa su cui non sono si… - massiv97 : RT @diohakane: @Leviack88____ @supersonico1986 Cassano può dire quello che vuole, noi siamo già a Istanbul. L'unica cosa su cui non sono si… - not_Furge : RT @diohakane: @Leviack88____ @supersonico1986 Cassano può dire quello che vuole, noi siamo già a Istanbul. L'unica cosa su cui non sono si… - incognivalse : RT @diohakane: @Leviack88____ @supersonico1986 Cassano può dire quello che vuole, noi siamo già a Istanbul. L'unica cosa su cui non sono si… -

Ultime notizie SSC Napoli - Antonioalla Bobo Tv commenta Napoli - Milan e avvicinandosi al doppio impegno di Champions League , difende la squadra di Luciano Spalletti con queste parole e una convinzione: Clicca su play per ...Il Primo cittadino diall'Ionio ha esternato il suo compiacimento per l'eccellente risultato fatto registrare dal film 'La notte è un posto' del regista Papasso, in occasione della presentazione in anteprima ...Secondo l'ex calciatore di Bari Vecchia "Antonio Conte potrebbe arrivare in nerazzurro per circa 7 - 8 milioni di euro a stagione, vedrete, ne sono". La dichiarazione di Antoniosul ...

Cassano sicuro: 'Il Napoli darà due gol di scarto al Milan' Calciomercato.com

Antonio Cassano, intervenuto alla BoboTv, ha parlato del rovinoso ko del Napoli contro il Milan proiettandosi ai quarti di Champions League: “In Champions saranno due partite tremende per il Milan. Il ...Secondo Cassano per il Milan “saranno due partite tremende per i rossoneri. Il Napoli sarà sicuramente avvelenato e questo per gli azzurri sarà un vantaggio. Io penso che quella tremenda sconfitta ...